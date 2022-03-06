Окупанти здійснили вісім ракетних ударів по Вінниці: повністю зруйновано аеропорт - Зеленський

Цитата

“Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці - вісім ракет проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії, жодним чином. Ракетний удар - жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт”, - заявив Зеленський.

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Голова держави наголосив на необхідності терміново закрити небо над Україною для всіх російських ракет, для російської бойової авіації.

“Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми - люди, і це ваш гуманітарний обов’язок - захищати нас, людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно вбивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів від сьогодні і назавжди”, - наголосив Зеленський.

Додамо

Під Вінницею російські окупанти біля села Гавришівка завдали ракетного удару по військовому об'єкту.