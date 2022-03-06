Оккупанты совершили восемь ракетных ударов по Виннице: полностью разрушен аэропорт - Зеленский

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“Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице - восемь ракет против нашей мирной доброй Винницы, которая никогда не угрожала России, никоим образом. Ракетный удар - жесткий, циничный. Полностью разрушен аэропорт", - заявил Зеленский.

Детали

Глава государства подчеркнул необходимость срочно закрыть небо над Украиной для всех российских ракет, для российской боевой авиации.

“Сделайте гуманитарную воздушную зону без ракет, без авиабомб. Мы - люди, и это ваш гуманитарный долг - защищать нас, людей. И вы это можете. Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод: вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность также и политиков мира, западных лидеров с сегодняшнего дня и навсегда", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Под Винницей российские оккупанты возле села Гавришевка нанесли ракетный удар по военному объекту.