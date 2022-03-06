Під Вінницею окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Під Вінницею російські окупанти біля села Гавришівка завдали ракетного удару по військовому об'єкту. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, інформує УНН.
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"Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт. Наразі працюють служби ДСНС", — сказав Борзов.
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