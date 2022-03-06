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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1836 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Під Вінницею окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту

Під Вінницею окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту

Київ • УНН

 • 418256 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Під Вінницею російські окупанти біля села Гавришівка завдали ракетного удару по військовому об'єкту. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, інформує УНН.

Деталі

"Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт. Наразі працюють служби ДСНС", — сказав Борзов.

Нагадаємо

Увечері 4 березня російська авіація вдарила в Житомирі по аеродрому і бронетанковому заводу, є поранені.

Українські Національні Новини

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