У Житомирі окупант завдав авіаудару по аеродрому і бронетанковому заводу - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ворожа авіація вдарила в Житомирі по аеродрому і бронетанковому заводу, є поранені, розповів голова Житомирської ОВА (ОДА) Віталій Бунечко в відеозверненні, пише УНН.
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Увечері 4 березня Росія вдарила з повітря по двох об'єктах в Житомирі:
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- по аеродрому "Озерне"
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- по Житомирському бронетанковому заводу
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"Ввечері відбувся авіаційний удар по двох об'єктах - по "Озерному" і по бронетанковому заводу нашому. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає", - сказав Бунечко.
Раніше
Від російських обстрілів в Житомирі раніше постраждали цивільні об'єкти, наприклад, міська школа № 25.