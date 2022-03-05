В Житомире оккупант нанес авиаудар по аэродрому и бронетанковому заводу - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Вражеская авиация ударила в Житомире по аэродрому и бронетанковому заводу, есть раненые, рассказал председатель Житомирской ОВА (ОГА) Виталий Бунечко в видеообращении, пишет УНН.
Детали
Вечером 4 марта Россия ударила с воздуха по двум объектам в Житомире:
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- по аэродрому "Озерное"
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- по Житомирскому бронетанковому заводу
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"Вечером состоялся авиационный удар по двум объектам - по "Озерном" и по бронетанковому заводу нашему. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет", - сказал Бунечко.
Ранее
От российских обстрелов в Житомире ранее пострадали гражданские объекты, например, городская школа № 25.