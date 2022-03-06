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15 марта, 19:03 • 78178 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119418 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112368 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106940 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93887 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92611 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81141 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115836 просмотра

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14 марта, 19:57 • 123848 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126755 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Под Винницей оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту

Под Винницей оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Под Винницей российские оккупанты возле села Гавришовка нанесли ракетный удар по военному объекту. Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, информирует УНН.

Детали

"В результате ракетного обстрела в район Гавришовка было попадание в военный объект. Сейчас работают службы ГСЧС", - сказал Борзов.

Напомним

Вечером 4 марта российская авиация ударила в Житомире по аэродрому и бронетанковому заводу, есть раненые.

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