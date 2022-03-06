Под Винницей оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту

Детали

"В результате ракетного обстрела в район Гавришовка было попадание в военный объект. Сейчас работают службы ГСЧС", - сказал Борзов.

Напомним

Вечером 4 марта российская авиация ударила в Житомире по аэродрому и бронетанковому заводу, есть раненые.