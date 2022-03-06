Под Винницей оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Под Винницей российские оккупанты возле села Гавришовка нанесли ракетный удар по военному объекту. Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, информирует УНН.
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"В результате ракетного обстрела в район Гавришовка было попадание в военный объект. Сейчас работают службы ГСЧС", - сказал Борзов.
Напомним
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