В аэропорт Под Кривым Рогом ударили две ракеты РФ

Цитата

“Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - написал Вилкул.

Дополнения

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами аэропорта в Виннице погиб по меньшей мере один человек.