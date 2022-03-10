В аэропорт Под Кривым Рогом ударили две ракеты РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Криворожском районе Днепропетровской области две ракеты оккупанта ударили по аэропорту Лозоватка. Пострадавших нет. Об этом сообщил председатель совета обороны города - начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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“Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - написал Вилкул.
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В результате ракетного обстрела российскими оккупантами аэропорта в Виннице погиб по меньшей мере один человек.