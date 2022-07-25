ГУР призвало жителей Энергодара предоставить адреса и координаты оккупантов в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Главное управление разведки призвало жителей Энергодара и близлежащих территорий сообщить координаты пребывания оккупационных войск и расположения оккупационных складов. Об этом информирует ГУР МОУ, пишет УНН.
Детали
Украинцев просят сообщить:
— точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязку с координатами),
— места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязку с координатами),
— местоположения и маршруты передвижения военной техники,
— точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы к 24 февраля 2022 г. и должности, занимаемые сейчас),
— лиц, “сочувствующих” оккупантам, и других сторонников оккупационной власти.
Цитата
“Особое внимание просим обратить на работников “Росатома”, других присланных из рф служащих и специалистов. Сообщайте их должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки транспортных средств, по которым они передвигаются, и маршруты передвижения”, – говорится в сообщении.
Дополнение
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