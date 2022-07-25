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Армія рф веде обстріли зі спальних районів Енергодара - мер

Армія рф веде обстріли зі спальних районів Енергодара - мер

Київ • УНН

 • 107640 перегляди

КИЇВ, 25 липня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують обстріли з тимчасово захопленого Енергодара на Запоріжжі. Також фіксується рух російської військової техніки. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища. І цього разу вони вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення», - ідеться в повідомленні мера Енергодара.

Деталі

Орлов зазначив, що раніше окупанти нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, але наразі загарбники гатять "прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара".

Доповнення 

Головне управління розвідки закликало жителів Енергодара та прилеглих територій повідомити координати перебування окупаційних військ, та розташування окупаційних складів.

Ворог вночі з РСЗВ, розміщених в Енергодарі, обстріляв Мирівську громаду в Нікопольському районі. Зафіксовано близько 20 пострілів. Приліт стався у приватний сектор. Постраждала дитина 2011 року народження. Її життю наразі нічого не загрожує. Дівчинка отримала легке ураження ноги, батьки від шпиталізації відмовилися.

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