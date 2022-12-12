Армия рф снова ударила по Херсону: поврежден жилой дом и ЛЭП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские военнослужащие сегодня, 12 декабря, обстреляли жилищный сектор в освобожденном Херсоне. В результате вражеской атаки есть повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
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"российские войска нанесли удар по жилому сектору. Поврежден дом. Также в результате удара повреждены линии электроснабжения", - написал он.
По его словам, сейчас на месте работают спасательные службы.
Дополнение
Российские оккупанты 11 декабря 57 раз обстреляли территорию Херсонской области. Один человек получил ранения.