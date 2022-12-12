Херсонская область: за сутки около 60 вражеских обстрелов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 57 раз обстреляли территорию Херсонской области. Один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает УНН.
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«Российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов», - написал Янушевич.
Детали
По его словам, враг продолжает бить по жилым кварталам Херсона. Рашисты попали в инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома.
«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранение получил 1 человек», - сообщил Янушевич.
Дополнение
Российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, снаряды попали в родильное отделение больницы.