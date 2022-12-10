Рашисти обстріляли лікарню у Херсоні: снаряди влучили у пологове відділення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Як повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, снаряди влучили у пологове відділення лікарні, передає УНН.
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"Окупанти обстріляли медичний заклад! Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні", - написав Тимошенко.
За його словами, будівлю пошкоджено, але медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали.
Нагадаємо
Російські окупанти за минулу добу 51 раз обстріляли Херсонську область. Поранення отримали 8 людей.