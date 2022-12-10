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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18783 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 51877 перегляди

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Рашисти обстріляли лікарню у Херсоні: снаряди влучили у пологове відділення

Рашисти обстріляли лікарню у Херсоні: снаряди влучили у пологове відділення

Київ • УНН

 • 998930 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Як повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, снаряди влучили у пологове відділення лікарні, передає УНН

Цитата

"Окупанти обстріляли медичний заклад! Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні", - написав Тимошенко.

За його словами, будівлю пошкоджено, але медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали.

Нагадаємо

Російські окупанти за минулу добу 51 раз обстріляли Херсонську область. Поранення отримали 8 людей.

Українські Національні Новини

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