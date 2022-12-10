Рашисты обстреляли больницу в Херсоне: снаряды попали в родильное отделение

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"Оккупанты обстреляли медицинское учреждение! Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы", - написал Тимошенко.

По его словам, здание повреждено, но медработники, пациентки и дети не пострадали.

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки 51 раз обстреляли Херсонскую область. Ранения получили 8 человек.