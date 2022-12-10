Херсонщину за добу ворог обстріляв понад 50 разів: поранено вісьмох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 51 раз обстріляли Херсонську область. Поранення отримали 8 людей. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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«Херсонщина. За добу росіяни 51 раз обстріляли область. Били з мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії. Поранення отримали 8 людей», - написав Тимошенко.
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За його словами, внаслідок удару постраждали житлові квартали міста, ворог пошкодив лікарню, магазини та складські приміщення.
«Снаряди противника також завдали шкоди об‘єктам інфраструктури промисловості», - повідомив Тимошенко.
Доповнення
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що через ворожі обстріли у частині Херсона зникла електроенергія.
Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Повітряні Сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе.