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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Херсонщину за добу ворог обстріляв понад 50 разів: поранено вісьмох людей

Херсонщину за добу ворог обстріляв понад 50 разів: поранено вісьмох людей

Київ • УНН

 • 564768 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 51 раз обстріляли Херсонську область. Поранення отримали 8 людей. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

«Херсонщина. За добу росіяни 51 раз обстріляли область. Били з мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії. Поранення отримали 8 людей», - написав Тимошенко.

Деталі

За його словами, внаслідок удару постраждали житлові квартали міста, ворог пошкодив лікарню, магазини та складські приміщення.

«Снаряди противника також завдали шкоди об‘єктам інфраструктури промисловості», - повідомив Тимошенко.

Доповнення

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що через ворожі обстріли у частині Херсона зникла електроенергія.

Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Повітряні Сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе.

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