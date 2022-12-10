Херсонскую область за сутки враг обстрелял более 50 раз: ранены восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 51 раз обстреляли Херсонскую область. Ранения получили 8 человек. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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«Херсонская область. За сутки россияне 51 раз обстреляли область. Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии. Ранения получили 8 человек», - написал Тимошенко.
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По его словам, в результате удара пострадали жилые кварталы города, враг повредил больницу, магазины и складские помещения.
«Снаряды противника также нанесли ущерб объектам инфраструктуры промышленности», - сообщил Тимошенко.
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Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что из-за вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия.
Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Воздушные Силы сбили 10 из 15 дронов-камикадзе.