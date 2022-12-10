Херсонскую область за сутки враг обстрелял более 50 раз: ранены восемь человек

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 51 раз обстреляли Херсонскую область. Ранения получили 8 человек. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

«Херсонская область. За сутки россияне 51 раз обстреляли область. Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии. Ранения получили 8 человек», - написал Тимошенко.

Детали

По его словам, в результате удара пострадали жилые кварталы города, враг повредил больницу, магазины и складские помещения.

«Снаряды противника также нанесли ущерб объектам инфраструктуры промышленности», - сообщил Тимошенко.

Дополнение

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что из-за вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия.

Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Воздушные Силы сбили 10 из 15 дронов-камикадзе.

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