Херсонщина: за добу близько 60 ворожих обстрілів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Одна людина зазнала поранень. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передає УНН.
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«Російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів», - написав Янушевич.
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За його словами, ворог продовжує гатити по житлових кварталах Херсона. Рашисти поцілили в інфраструктурні обʼєкти, приватні та багатоквартирні будинки.
«Минулої доби через російські обстріли поранень зазнала 1 людина», - повідомив Янушевич.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Як повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, снаряди влучили у пологове відділення лікарні.