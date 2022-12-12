Армія рф знову вдарила по Херсону: пошкоджено житловий будинок та ЛЕП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські військовослужбовці сьогодні, 12 грудня, обстріляли житловий сектор у звільненому Херсоні. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка в Telegram.
Цитата
"російські війська завдали удару по житловому сектору. Пошкоджено будинок. Також внаслідок удару пошкоджено лінії електропостачання", - написав він.
За його словами, наразі на місці працюють рятувальні служби.
Доповнення
Російські окупанти 11 грудня 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Одна людина зазнала поранень.