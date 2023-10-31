Армия рф ударила ракетой по Херсону: в военной администрации показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские войска сегодня ударили ракетой по Центральному району Херсона. Последствия удара показал во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Около 11:00 армия рф ударила ракетой по Центральному району Херсона. На видео - последствия попадания", - написал Мрочко в Telegram.
Детали
Ранее Мрочко сообщил, что после 11:00 российские оккупационные войска накрыли массированным огнем Центральный район Херсона. "В результате обстрела есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей. В настоящее время известно об одном раненом. Мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали", - отмечал глава ГВА.
Дополнение
российские войска сегодня утром во время обстрелов Херсона попали в машину, погиб один человек.
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