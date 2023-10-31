Окупанти обстріляли Херсон: влучили в автівку, відомо про загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці під час обстрілів Херсона влучили в автівку, загинула одна людина. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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«Близько 10.00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон. У передмісті влучили в автівку. Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого», - написав Мрочко у Telegram.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 98 разів, скинули 38 керованих авіабомб, відомо про одного загиблого та 16 поранених.