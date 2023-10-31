Херсонщину росіяни атакували майже сотню разів, випустили 38 керованих авіабомб, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 98 разів, скинули 38 керованих авіабомб, відомо про одного загиблого та 16 поранених, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини", - написав Прокудін у Телеграм.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення", - повідомив голова ОВА.
Деталі
Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні. Влучання КАБ були у Бериславському та Херсонському районах, вказав він.
Нагадаємо
30 жовтня через неодноразові атаки рф на Херсон загинула одна жінка.