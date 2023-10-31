Херсонскую область россияне атаковали почти сотню раз, выпустили 38 управляемых авиабомб, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 98 раз, сбросили 38 управляемых авиабомб, известно об одном погибшем и 16 раненых, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов. Зафиксировано 38 прилетов УАБ по населенным пунктам Херсонской области", - написал Прокудин в Телеграм.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.
Детали
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания в Бериславском и Херсонском районах; предприятие пищевой промышленности и библиотеку в Херсоне. Попадания УАБ были в Бериславском и Херсонском районах, указал он.
Напомним
30 октября из-за неоднократных атак рф на Херсон погибла одна женщина.