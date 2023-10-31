Оккупанты обстреляли Херсон: попали в машину, известно о погибшем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. российские войска сегодня утром во время обстрелов Херсона попали в машину, погиб один человек. Об этом сообщил во вторник глава Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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«Около 10.00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон. В пригороде попали в машину. Она загорелась. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего», - написал Мрочко в Telegram.
Дополнение
российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 98 раз за минувшие сутки, сбросили 38 управляемых авиабомб, известно об одном погибшем и 16 раненых.