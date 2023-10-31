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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Оккупанты обстреляли Херсон: попали в машину, известно о погибшем

Киев • УНН

 • 37513 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. российские войска сегодня утром во время обстрелов Херсона попали в машину, погиб один человек. Об этом сообщил во вторник глава Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли Херсон: попали в машину, известно о погибшем

Цитата

«Около 10.00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон. В пригороде попали в машину. Она загорелась. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего», - написал Мрочко в Telegram.

Дополнение

российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 98 раз за минувшие сутки, сбросили 38 управляемых авиабомб, известно об одном погибшем и 16 раненых.

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