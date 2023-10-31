Армія рф вдарила ракетою по Херсону: у військовій адміністрації показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вдарили ракетою по Центральному району Херсона. Наслідки удару показав у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Близько 11:00 армія рф вдарила ракетою по Центральному району Херсона. На відео - наслідки влучання", - написав Мрочко у Telegram.
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Раніше Мрочко повідомив, що після 11:00 російські окупаційні війська вкрили масованим вогнем Центральний район Херсона. "Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів. На цю годину відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували", - зазначав голова МВА.
Доповнення
Російські війська сьогодні вранці під час обстрілів Херсона влучили в автівку, загинула одна людина.