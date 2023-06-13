Армия рф убила священника ударом по территории церкви в Белозерке - ОП

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"Российская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника. Погибшему было 72 года. Также ранения получила 76-летняя женщина", - сообщил Ермак.

По его словам, в результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

Напомним

Российские войска 13 июня снова ударили по Херсону.