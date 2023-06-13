росіяни завдають ударів по Херсону
Київ • УНН
КИЇв. 13 червня. УНН. Російські війська сьогодні знову відкрили вогонь по Херсону, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"росіяни обстрілюють Херсон. Усі в укриття", - написав Прокудін.
Нагадаємо
Волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, закликали утриматися від відвідування Херсона через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації.
Російські окупанти 8 червня обстріляли Херсон під час евакуації населення, обстріли міста були і надалі. 10 червня були поранені волонтери.