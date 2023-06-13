россияне наносят удары по Херсону
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские войска сегодня снова открыли огонь по Херсону, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"россияне обстреливают Херсон. Все в укрытие", - написал Прокудин.
Напомним
Волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, призвали воздержаться от посещения Херсона из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью.
Российские оккупанты 8 июня обстреляли Херсон во время эвакуации населения, обстрелы города были и дальше. 10 июня были ранены волонтеры.