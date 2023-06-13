Армія рф вбила священника ударом по території церкви у Білозерці - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські війська сьогодні з артилерії вдарили по церкві у Білозерці Херсонської області, загинув священник, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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"Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучила у подвір'я церкви та вбила священника. Загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка", - повідомив Єрмак.
З його слів, внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.
Нагадаємо
Російські війська 13 червня знову вдарили по Херсону.