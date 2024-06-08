Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная

Оккупанты обстреляли Купянск, что на Харьковщине, возник пожар на крыше здания котельной, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял Купянск. Возник пожар на крыше здания котельной, общей площадью 250 кв. м.

К ликвидации последствий вражеского попадания привлекались спасатели, а также пожарные добровольной пожарной команды с. Ковшаровка и медицинский расчет ГСЧС.

Совместными усилиями пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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