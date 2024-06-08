Армія рф вдарила по Куп'янську: загорілась котельня
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого виникла пожежа на даху будівлі котельні площею 250 квадратних метрів, проте про постраждалих не повідомляється.
Окупанти обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині, виникла пожежа на даху будівлі котельні, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Виникла пожежа на даху будівлі котельні, загальною площею 250 кв.м.
До ліквідації наслідків ворожого влучання залучалися рятувальники, а також вогнеборці добровільної пожежної команди с. Ківшарівка та медичний розрахунок ДСНС.
Спільними зусиллями пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.
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