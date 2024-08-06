Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничникам Черниговской области. Зафиксировано 39 взрывов в 3 общинах, использовались минометы, артиллерия и дроны, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 39 взрывов", - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 7 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и БПЛА) в направлении н.п. Пушкари, Воробьевка и Гремяч.

Семеновская община: 27 взрывов (приход, вероятно сброс с БпЛА, минометов и ствольной артиллерии) по ок. н.п. Карповичи, Блешня, Архиповка и Гати.

Сновская община: 5 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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