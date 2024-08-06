Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 39 взрывов в 3 общинах, использовались минометы, артиллерия и FPV-дроны, без жертв среди местного населения.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничникам Черниговской области. Зафиксировано 39 взрывов в 3 общинах, использовались минометы, артиллерия и дроны, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 39 взрывов", - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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