Армия рф ударила КАБом по Константиновке в Донецкой области, 5 раненых

Российские войска сбросили накануне поздно вечером на жилой квартал в Константиновке в Донецкой области КАБ-500, пятеро гражданских получили ранения, сообщили во вторник в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"10 июня 2024 года, в 23:20, армия государства-агрессора нанесла авиаудар по городу Константиновка. По предварительным данным, враг сбросил на прифронтовой населенный пункт "КАБ-500" с универсальным модулем планирования и коррекции", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Средство поражения, как указано, "попало по жилому микрорайону, где в своих квартирах в результате разбития стекла и мощной взрывной волны получили телесные повреждения 5 местных жителей". Мужчина 65 лет и женщины в возрасте от 63 до 88 лет доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела – всем оказана квалифицированная медицинская помощь, отметили в прокуратуре.

Повреждены, как сообщается, по меньшей мере 13 многоквартирных жилых домов: в домах выбиты окна и стекла.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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