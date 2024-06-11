Армія рф вдарила КАБом по Костянтинівці на Донеччині, 5 поранених

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Київ • УНН

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Російські війська скинули авіаційну бомбу КАБ-500 на житловий масив Костянтинівки Донецької області, в результаті чого поранено 5 мирних жителів і пошкоджено 13 житлових будинків.

Російські війська скинули напередодні пізно ввечері на житловий квартал у Костянтинівці у Донецькій області КАБ-500, п'ятеро цивільних дістали поранення, повідомили у вівторок у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"10 червня 2024 року, о 23:20, армія держави-агресора завдала авіаудар по місту Костянтинівка. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт "КАБ-500" з універсальним модулем планування й корекції", - повідомили у прокуратурі у соцмережах.

Засіб ураження, як вказано, "поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок розбиття скла та потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців". Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У потерпілих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла – усім надано кваліфіковану медичну допомогу, зазначили у прокуратурі.

Пошкоджено, як повідомляється, щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків: в оселях вибиті вікна та шибки.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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