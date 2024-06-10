Ворог за добу 8 разів вдарив по Донеччині: пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля
Київ • УНН
9 червня російські війська 8 разів обстріляли населені пункти Донецької області, пошкодивши приватні будинки, багатоповерхівки та адміністративну будівлю, в результаті чого одна людина загинула.
російські війська минулої доби, 9 червня, 8 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівка та адмінбудівля. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За словами голова ОВА, росіяни обстріляли три райони області:
- Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 будинки в Олександрополі, у Курахівській - 5 будинків в Курахівці.
- Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді одна людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.
"Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 людей, у тому числі 5 дітей", - повідомив Філашкін.
росіяни вбили жителя Часового Яру на Донеччині 10.06.24, 09:12 • 20394 перегляди