росіяни вбили жителя Часового Яру на Донеччині
Київ • УНН
Житель Часового Яру в Донецькій області загинув в результаті російського обстрілу 9 червня.
Через обстріли російських військ населених пунктів Донецької області 9 червня загинув житель Часового Яру. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через обстріли загинули 1994 людини, ще 4999 - постраждали. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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