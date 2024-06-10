2 людини отримали поранення в результаті ворожих обстрілів в Херсонській області
Київ • УНН
В результаті ворожих ударів по Херсонській області 2 людини отримали поранення і були пошкоджені приватні будинки.
Унаслідок ворожого удару по Херсонщині 2 людини дістали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та місто Херсон
За інформацією, військові рф поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки.
На жаль, через агресію терористичної країни 2 людини дістали поранення.
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