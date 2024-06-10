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2 людини отримали поранення в результаті ворожих обстрілів в Херсонській області

2 людини отримали поранення в результаті ворожих обстрілів в Херсонській області

Київ • УНН

 • 24607 перегляди

В результаті ворожих ударів по Херсонській області 2 людини отримали поранення і були пошкоджені приватні будинки.

Унаслідок ворожого удару по Херсонщині 2 людини дістали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та місто Херсон

- заявив Олександр Прокудін.

За інформацією, військові рф поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки.

На жаль, через агресію терористичної країни 2 людини дістали поранення.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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