2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области

В результате вражеского удара по Херсонщине 2 человека получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Ивановка, Александровка, гигантское, Янтарное, Томина Балка, молодецкое, Берислав, Дудчаны, Осокоровка, Качкаровка, республиканец и город Херсон - заявил Александр Прокудин.

По информации, военные рф попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в частности повреждены 2 частных дома.

К сожалению, из-за агрессии террористической страны 2 человека получили ранения.

Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов