россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эта неделя обещает быть очень насыщенной с астрологической точки зрения, с сочетанием положительных и сложных аспектов, которые могут привести к конфликтам, агрессии, недопониманию и потенциальным рискам, но также и к возможностям для роста, творчества и гармонизации отношений.