Враг за сутки 8 раз ударил по Донецкой области: повреждены жилые дома и админздание

российские войска за прошедшие сутки, 9 июня, 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего повреждения получили частные дома, многоэтажка и админздание. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По словам глава ОВА, россияне обстреляли три района области:

Покровский район. В Марьинской общине повреждены 3 дома в Александрополе, в Кураховской - 5 домов в Кураховке.

Краматорский район. В Лиманской общине обстреляны Торское, Терны и Ямполовка. Под огнем окрестности Константиновской общины.



Бахмутский район. В Часовоярской общине один человек погиб, повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Торецке повреждено админздание. В Северске поврежден дом.



"Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 5 детей", - сообщил Филашкин.

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