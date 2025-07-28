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Армия рф ударила дронами по Сумщине: разрушен местный магазин, пострадала женщина

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Российские БПЛА атаковали Бурынскую громаду на Сумщине, разрушив магазин и повредив дома, автомобили и дом культуры. Одна продавщица пострадала, ей оказана медицинская помощь.

Армия рф ударила дронами по Сумщине: разрушен местный магазин, пострадала женщина

В результате удара по Бурынской громаде Сумской области разрушен местный магазин, пострадала одна из продавщиц. Также повреждены дома, автомобили и дом культуры. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Около 17:45 россияне атаковали Бурынскую громаду четырьмя ударными БпЛА. В результате удара разрушен местный магазин. Пострадала одна из продавщиц – ей оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Также зафиксированы повреждения жилых домов, дома культуры, нежилых помещений и автомобилей 

- сообщил Григоров.

Он также отметил, что завтра в громаде продолжат ликвидацию последствий атаки – в частности, начнут восстановительные работы и закрытие выбитых окон.

Напомним

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 30 населенных пунктов Харьковской области, в том числе и город Харьков.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Сумская область
Харьковская область
Украина
Харьков
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