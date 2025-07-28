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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
17:54 • 12469 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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Армія рф вдарила дронами по Сумщині: зруйновано місцевий магазин, постраждала жінка

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Російські БпЛА атакували Буринську громаду на Сумщині, зруйнувавши магазин та пошкодивши будинки, автомобілі й будинок культури. Одна продавчиня постраждала, їй надано медичну допомогу.

Армія рф вдарила дронами по Сумщині: зруйновано місцевий магазин, постраждала жінка

Унаслідок удару по Буринській громаді на Сумщині зруйновано місцевий магазин, постраждала одна з продавчинь. Також пошкоджено будинки, автомобілі та будинок культури. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Близько 17:45 росіяни атакували Буринську громаду чотирма ударними БпЛА. Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів 

- повідомив Григоров.

Він також зазначив, що завтра у громаді продовжать ліквідацію наслідків атаки – зокрема, розпочнуть відновлювальні роботи й закриття вибитих вікон.

Нагадаємо

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів Харківської області, у тому числі й місто Харків.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Сумська область
Харківська область
Україна
Харків
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