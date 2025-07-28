Армія рф вдарила дронами по Сумщині: зруйновано місцевий магазин, постраждала жінка

Унаслідок удару по Буринській громаді на Сумщині зруйновано місцевий магазин, постраждала одна з продавчинь. Також пошкоджено будинки, автомобілі та будинок культури. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Близько 17:45 росіяни атакували Буринську громаду чотирма ударними БпЛА. Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів - повідомив Григоров.

Він також зазначив, що завтра у громаді продовжать ліквідацію наслідків атаки – зокрема, розпочнуть відновлювальні роботи й закриття вибитих вікон.

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Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів Харківської області, у тому числі й місто Харків.