Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин
Киев • УНН
российская армия обстреляла село Тягинка в Херсонской области, в результате чего двое местных жителей погибли в собственном дворе.
российская армия днем в воскресенье обстреляла Тягинку Херсонской области, погибли два местных жителя. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
российская армия убила двух жителей села Тягинка,
Детали
Оккупанты днем обстреляли населенный пункт. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получили 44-летний мужчина и 62-летняя женщина.
Напомним
34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.
Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин
российская армия обстреляла село Тягинка в Херсонской области, в результате чего двое местных жителей погибли в собственном дворе.
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