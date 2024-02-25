Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

Зеленский заявил, что Украина имеет план нового контрнаступления, но не раскрыл деталей, отметив, что меньшее количество людей, которые знают об этих планах, может привести к более быстрой победе и неожиданному результату для россии.