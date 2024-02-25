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Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин

Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 17:59  •  11027 просмотра

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российская армия обстреляла село Тягинка в Херсонской области, в результате чего двое местных жителей погибли в собственном дворе.

российская армия днем в воскресенье обстреляла Тягинку Херсонской области, погибли два местных жителя. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия убила двух жителей села Тягинка,

- написал Прокудин.

Детали

Оккупанты днем обстреляли населенный пункт. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получили 44-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Напомним

34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
telegramТелеграмма
khersonХерсон
Армія рф обстріляла Тягинку, загинули два місцеві жителі -Прокудін
Russian army shells Tyahynka, two local residents killed - Prokudin
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