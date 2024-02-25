Армія рф обстріляла Тягинку, загинули два місцеві жителі -Прокудін
Київ • УНН
російська армія обстріляла село Тягинка в Херсонській області, в результаті чого двоє місцевих жителів загинули у власному дворі.
російська армія вдень у неділю обстріляла Тягинку Херсонської області, загинули два місцеві жителі. Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російська армія вбила двох жителів села Тягинка,
Деталі
Окупанти вдень обстріляли населений пункт. У дворі власного будинку травми, несумісні з життям, отримали 44-річний чоловік та 62-річна жінка.
Нагадаємо
34-річний чоловік отримав вогнепальні осколкові поранення обличчя, шиї, повік та ніг, наступивши на вибуховий пристрій у лісосмузі поблизу села Трифонівка Херсонської області.