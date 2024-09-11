Армия рф обстреляла спасателей во время эвакуации в Донецкой области: есть раненые
Киев • УНН
Двое спасателей ГСЧС получили ранения из-за вражеского обстрела во время эвакуации гражданских в Волновахском районе Донецкой области. Повреждены два бронированных автомобиля, раненые эвакуированы в больницу.
Двое спасателей получили ранения в результате вражеского обстрела во время эвакуации гражданских в Волновахском районе Донецкой области. Об этом в среду сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Ранены 2 спасателей из Запорожской и Херсонской областей во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе
Раненых эвакуировали в больницу.
В результате обстрела рф повреждены 2 бронированных автомобиля.
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