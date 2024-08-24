Трое спасателей ранены в результате обстрела Степногорска в Запорожье
Киев • УНН
российские войска нанесли артиллерийский удар по Степногорску Запорожской области. В результате атаки ранены трое сотрудников ГСЧС, повреждены частные дома на пяти улицах и возник пожар.
российские войска нанесли удар по Степногорску Запорожской области, в результате чего травмировались трое сотрудников ГСЧС, сообщил в субботу председатель ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Во время вражеской атаки на Степногорск ранены трое сотрудников ГСЧС. Оккупанты ударили артиллерией. В результате обстрела ранения получили трое спасателей
По его словам, в результате удара рф повреждены частные дома на пяти улицах, произошло возгорание. Сейчас пожар укрощает подразделение ГСЧС.
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