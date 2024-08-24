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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое спасателей ранены в результате обстрела Степногорска в Запорожье

Трое спасателей ранены в результате обстрела Степногорска в Запорожье

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 13:05  •  2200 просмотра

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российские войска нанесли артиллерийский удар по Степногорску Запорожской области. В результате атаки ранены трое сотрудников ГСЧС, повреждены частные дома на пяти улицах и возник пожар.

российские войска нанесли удар по Степногорску Запорожской области, в результате чего травмировались трое сотрудников ГСЧС, сообщил в субботу председатель ОГА Иван Федоров, передает УНН

Во время вражеской атаки на Степногорск ранены трое сотрудников ГСЧС. Оккупанты ударили  артиллерией. В результате обстрела ранения получили трое спасателей

- написал Федоров.

По его словам, в результате удара рф повреждены частные дома на пяти улицах, произошло возгорание. Сейчас пожар укрощает подразделение ГСЧС.

На Запоріжжі росіяни знищили музей-садибу родини Нестора Махна - поліція24 августа 2024, 08:58 • 22015 просмотров

Татьяна Краевская

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