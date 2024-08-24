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Троє рятувальників поранені внаслідок обстрілу Степногірська на Запоріжжі

Троє рятувальників поранені внаслідок обстрілу Степногірська на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 20535 перегляди

російські війська завдали артилерійського удару по Степногірську Запорізької області. Внаслідок атаки поранено трьох співробітників ДСНС, пошкоджено приватні будинки на п'яти вулицях та виникла пожежа.

російські війська завдали удару по Степногірську Запорізької області, унаосідо чого травмувались троє співробітників ДСНС, повідомив у суботу голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

Під час ворожої атаки на Степногірськ поранені троє співробітників ДСНС. Окупанти вдарили  артилерією. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє рятувальників

- написав Федоров.

За його словами, внаслідок удару рф пошкоджені приватні будинки на п'яти вулицях, сталося займання. Наразі пожежу приборкує підрозділ ДСНС.

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