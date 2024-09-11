Армія рф обстріляла рятувальників під час евакуації на Донеччині: є поранені
Київ • УНН
Двоє рятувальників ДСНС отримали поранення через ворожий обстріл під час евакуації цивільних у Волноваському районі Донеччини. Пошкоджено два броньовані автомобілі, поранених евакуйовано до лікарні.
Двоє рятувальників отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу під час евакуації цивільних у Волноваському районі Донецької області. Про це у середу повідомили в ДСНС, передає УНН.
Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі
Поранених евакуювали до лікарні.
Внаслідок обстрілу рф пошкоджено 2 броньовані автомобілі.
Троє рятувальників поранені внаслідок обстрілу Степногірська на Запоріжжі24.08.24, 16:05 • 20535 переглядiв