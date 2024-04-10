Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов, РСЗО и артиллерии: 88 взрывов

Российские войска в течение суток 12 раз обстреляли пограничье Черниговской области, вызвав 88 взрывов. Об этом сообщило в среду Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска в двенадцати случаях нанесли удары из различного вида вооружения по пограничье Черниговской области. Зафиксировано 88 взрывов", - говорится в сообщении регионального представительства ГПСУ в Facebook.

По результатам нанесенных ударов по населенному пункту Семеновка, как указано, погиб гражданский человек (женщина) и 1 человек получил минно-взрывное ранение.

Зафиксированы вражеские обстрелы в трех громадах в Черниговской области:

• Новгород-Северская громада: 9 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм) в р-н н.п. Гай.

• Семеновская громада - 72 взрыва:

- 7 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Семеновка;

- около 25 взрывов от реактивных систем залпового огня в район н.п. Семеновка;

- 16 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм) по н.п. Янжуловка;

- 15 взрывов (приходов, вероятно, из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи;

- 5 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) по н.п. Лесковщина;

- 4 взрыва (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) по н.п. Прогресс.

• Сновская громада: 7 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в н.п. Клюсы.

Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения