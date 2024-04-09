Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  31112 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  37139 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  39794 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  110449 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  109148 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137387 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129167 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165903 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130449 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206485 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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3 апреля 2024, 11:28  •  408318 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  475459 просмотра

Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения

российские оккупационные войска нанесли массированный авиаудар по Семеновке Черниговской области, в результате которого погибла одна гражданская женщина, еще один мужчина получил ранения, а также было повреждено около 10 объектов гражданской инфраструктуры.

Общество •   •  8715 просмотра
Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Возрастное ограничение, которое не позволяет женщинам старше 40 лет участвовать в государственной программе лечения бесплодия в Украине, может быть пересмотрено в будущем, исходя из спроса и медицинских потребностей.

Общество •   •  31112 просмотра
Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Украинские защитники уничтожили 6 российских ЗРК, среди которых системы Бук и Тунгуска - видео

По данным Службы безопасности Украины, за прошедшую неделю украинские защитники уничтожили 6 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе "Бук" и "Тунгуска".

Война •   •  9670 просмотра
Украинские защитники уничтожили 6 российских ЗРК, среди которых системы Бук и Тунгуска - видео

Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий

Президент Зеленский посетил Харьковскую область, где посетил презентацию экономической платформы "Сделано в Украине", встретился с местным бизнесом и обсудил решение по усилению противовоздушной обороны и поддержке региональной экономики во время войны.

Экономика •   •  11784 просмотра
Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий

Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская завоевала три бронзовые медали в весовой категории 87 кг на чемпионате мира в Пхукете, Таиланд.

спорт •   •  9055 просмотра
Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде

россияне из оккупированного Крыма ударили по Одесской области "Искандером"

российские войска выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" по Одесской области из оккупированного Крыма. Нари специалисты устанавливают последствия российского обстрела.

Война •   •  10769 просмотра
россияне из оккупированного Крыма ударили по Одесской области "Искандером"

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора достаточно активно ходят слухи, но, по информации источников, окончательное решение еще не принято. Однако некоторые потенциальные кандидаты уже делят его кресло.

политика •   •  37139 просмотра
Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС

россия устроила очередную провокацию, нанеся удар с беспилотника по оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить Украину.

Война •   •  12100 просмотра
Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС

В Молдове просят Конституционный суд разрешить референдум по вступлению страны в ЕС

Правящая партия Молдовы PAS обратилась в Конституционный суд, чтобы получить разрешение на проведение конституционного референдума по вступлению страны в Европейский Союз.

Новости Мира •   •  10432 просмотра
В Молдове просят Конституционный суд разрешить референдум по вступлению страны в ЕС

Оккупанты готовят себе будущих пособников среди украинских сирот - Центр нацсопротивления

российские захватчики готовят будущих помощников среди украинских детей-сирот на оккупированных территориях, агитируя их в будущем поступать в органы мвс рф или оккупационных администраций.

Война •   •  11702 просмотра
Оккупанты готовят себе будущих пособников среди украинских сирот - Центр нацсопротивления