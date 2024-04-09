Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения

Оккупационные войска рф нанесли массированный авиационный удар по Черниговщине, в результате чего один человек погиб, другой получил ранения. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает УНН.

Детали

В результате вражеской атаки по центру пограничного города Семеновка Новгород-Северского района погибла гражданская женщина. Еще один местный мужчина получил ранения - резюмировали правоохранители.

Также есть повреждения около 10 зданий гражданской инфраструктуры. На месте работают полицейские и все соответствующие службы.

россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

В Нацполиции рассказали, что в результате обстрела повреждены гражданские объекты, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. Разбиты потолки и крыша в зданиях, изуродованы стены и фасады, вылетели оконные стекла.

Напомним

В течение 8 апреля российские войска восемь раз обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, в том числе с вертолета, вызвав 42 взрыва.