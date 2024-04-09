россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

российские войска сегодня обстреляли из артиллерии и РСЗО город Семеновка Черниговской области, уже известно об одной погибшей, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Только что российские террористы в очередной раз обстреляли Семеновку. Используют артиллерию и РСЗО. Уже известно об одной погибшей женщине - написал Чаус в Telegram.

Дополнение

В течение 8 апреля российские войска восемь раз обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, в том числе с вертолета, вызвав 42 взрыва.