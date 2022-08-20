Армия пф готова только к локальным атакам, ситуация на фронте существенно не изменится на следующей неделе - Минобороны Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Российская армия готова только к ограниченным локальным атакам на линии фронта, согласно отчету на основе разведданных Министерства обороны Великобритании, указывающего, что ситуация на поле боя на следующей неделе не изменится, пишет УНН.
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"Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, вероятно, готовы лишь к ограниченным локальным атакам, редко с участием более роты войск", - сообщили в британской разведке.
Детали
Так, по данным британской разведки, в последние недели ситуация на фронте практически не меняется. На минувшей неделе произошли минимальные изменения вдоль линии фронта. Российские войска на Донбассе, как указано, подошли к окрестностям Бахмута, но не прорвались в населенный пункт.
В Минобороны Британии отмечают, что россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на Запорожском и Харьковском направлениях. В то же время сообщается, что ни на юго-западе ни одна из сторон не продвинулась вперед на херсонской линии фронта. При этом все более частые взрывы в тылу российских войск создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге, указывают в британской разведке.
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"В ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сможет создать достойные доверия, отданные своему делу силы для наступательных операций", - прогнозируют в Минобороны Британии.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,9 тыс. человек, 1907 танков и сотен единиц военной техники.