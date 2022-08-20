Армия пф готова только к локальным атакам, ситуация на фронте существенно не изменится на следующей неделе - Минобороны Британии

Цитата

"Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, вероятно, готовы лишь к ограниченным локальным атакам, редко с участием более роты войск", - сообщили в британской разведке.

Детали

Так, по данным британской разведки, в последние недели ситуация на фронте практически не меняется. На минувшей неделе произошли минимальные изменения вдоль линии фронта. Российские войска на Донбассе, как указано, подошли к окрестностям Бахмута, но не прорвались в населенный пункт.

В Минобороны Британии отмечают, что россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на Запорожском и Харьковском направлениях. В то же время сообщается, что ни на юго-западе ни одна из сторон не продвинулась вперед на херсонской линии фронта. При этом все более частые взрывы в тылу российских войск создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы ​​на юге, указывают в британской разведке.

Цитата

"В ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сможет создать достойные доверия, отданные своему делу силы для наступательных операций", - прогнозируют в Минобороны Британии.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,9 тыс. человек, 1907 танков и сотен единиц военной техники.