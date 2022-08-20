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Армия пф готова только к локальным атакам, ситуация на фронте существенно не изменится на следующей неделе - Минобороны Британии

Киев • УНН

 • 179885 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Российская армия готова только к ограниченным локальным атакам на линии фронта, согласно отчету на основе разведданных Министерства обороны Великобритании, указывающего, что ситуация на поле боя на следующей неделе не изменится, пишет УНН.

Армия пф готова только к локальным атакам, ситуация на фронте существенно не изменится на следующей неделе - Минобороны Британии

Цитата

"Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, вероятно, готовы лишь к ограниченным локальным атакам, редко с участием более роты войск", - сообщили в британской разведке.

Детали

Так, по данным британской разведки, в последние недели ситуация на фронте практически не меняется. На минувшей неделе произошли минимальные изменения вдоль линии фронта. Российские войска на Донбассе, как указано, подошли к окрестностям Бахмута, но не прорвались в населенный пункт.

В Минобороны Британии отмечают, что россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на Запорожском и Харьковском направлениях. В то же время сообщается, что ни на юго-западе ни одна из сторон не продвинулась вперед на херсонской линии фронта. При этом все более частые взрывы в тылу российских войск создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы ​​на юге, указывают в британской разведке.

Цитата

"В ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сможет создать достойные доверия, отданные своему делу силы для наступательных операций", - прогнозируют в Минобороны Британии.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,9 тыс. человек, 1907 танков и сотен единиц военной техники.

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